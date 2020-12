Neve. Mezzo in panne, chiuso lo svincolo di Oggiono sulla Provinciale 51

OGGIONO – A causa di un mezzo in panne, è temporaneamente chiusa la SP51 (36) – svincolo di Oggiono. La comunicazione è stata data intorno alle 12 dalla Prefettura di Lecco.

Disagi anche sulla Statale 36. A causa di una slavina, la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è temporaneamente chiusa al transito in entrambe le direzioni all’altezza di Madesimo, in provincia di Sondrio (km 137,300). Sempre lungo la statale 36 si registra traffico bloccato a Desio (MB) per un mezzo pesante di traverso sulla carreggiata nord.