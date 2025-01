Nibionno. Bloccati in casa senza chiavi: “liberati” dai Vigili del Fuoco

Chiavi smarrite e porte chiuse: i Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti in serata per liberare in sicurezza gli inquilini di un’abitazione di via Montello

NIBIONNO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di oggi, domenica, in un condominio di via Montello a Nibionno. Gli inquilini di un’abitazione posta ai piani alti, si sono ritrovati in una situazione inaspettata e preoccupante: avendo smarrito le chiavi dell’appartamento si sono ritrovati “intrappollati” senza poter uscire.

Non riuscendo a risolvere autonomamente il problema, gli inquilini hanno contattato i soccorsi. Sul posto si sono presentati i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco, che con l’ausilio di un’autoscala hanno provveduto a “liberare” in sicurezza le persone coinvolte.

Durante l’operazione, anche la Polizia Locale di Nibionno è intervenuta per supportare la gestione della situazione e garantire la sicurezza dell’area circostante durante l’intervento. Nonostante lo spavento iniziale, l’episodio si è risolto senza complicazioni.