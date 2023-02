Auto in fiamme a Bulciago, intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei pompieri in mattinata a Bulciago

Una vettura ha preso fuoco a Campolasco, nessun ferito

BULCIAGO – Vigili del Fuoco in azione questa mattina, lunedì, a Bulciago: erano da poco passate le 8 quando i pompieri sono stati avvisati dell’incendio di un’autovettura in via Campolasco, nell’omonima frazione del paese.

L’auto si trovava nel box e il proprietario, accorgendosi del fumo che usciva dal veicolo, sarebbe riuscito a portarla fuori dal garage prima che prendesse fuoco.

Dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco sono state inviate sul posto un’autopompa e un’autobotte, le squadre hanno spento le fiamme che nel frattempo avevano ‘divorato l’intera vettura. I pompieri hanno poi messo in sicurezza la scena.