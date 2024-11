Incidente in SS36, tre auto coinvolte e code verso Milano

E’ successo nel primo pomeriggio all’altezza di Costa Masnaga

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte

COSTA MASNAGA – Incidente e traffico in tilt lungo la Statale 36 all’altezza dell’uscita di Costa Masnaga, in direzione Sud (Milano): coinvolte in un tamponamento tre auto e sei pazienti, tutti fortunatamente non gravi, trasportati però in Ospedale per accertamenti.

L’allarme è scattato verso le 15.45, in posto due ambulanze da Bosisio e Merate e l’automedica del 118 da Lecco. Presenti anche i Vigili del Fuoco.

Inevitabili, come detto, le conseguenze sul traffico con lunghe code tra Annone e Bosisio.