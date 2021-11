Lutto nel mondo dello sport, è morto il Cavalier Guerino Farina

I funerali mercoledì, alle ore 15, a Suello

SUELLO – Lutto nel mondo dello sport per la morte del Cavalier Guerino Farina, classe 1945.

Grande la sua passione per il calcio e il mondo sportivo in generale, come grande è stato il suo impegno in prima linea, a cominciare dagli Anni ’80 quando assunse la vice presidenza della Calcio Lecco. Sul finire di quel decennio approdò all’Oggiono Calcio assumendone la presidenza.

Uomo di sport ma anche imprenditore, sua la celebre Bionatural di Valmadrera, azienda specializzata nella produzione di cosmetici e prodotti naturali, con la quale il Cavalier Farina sponsorizzò anche la locale formazione di basket femminile diventandone presidente e raggiungendo il prestigioso traguardo della la Serie A. Fu sponsor anche della squadra lecchese di pallavolo, la Picco Lecco ed ebbe modo di sostenere anche il pilota di motociclismo Ezio Gianola.

Come la passione così il suo impegno nel mondo dello sport non si sono mai afflievoliti, tant’è che nel 2008, dopo essere stato nominato nel Comitato Regionale Lombardia (CRL) della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha assunto il ruolo di responsabile dell’omologazione dei campi della Lega Nazionale Dilettanti.

A ricordarlo ai tempi dell’Oggiono è Gianluigi Capello, mister dei rossoblu nella stagione 1991/1992: “Il presidente Farina aveva l’ambizione di far tornare l’Oggiono a buoni livelli, puntando sui giovani. Era un uomo brillante e dotato di grande spirito di iniziativa. Ricordo che introdusse le tessere per i tifosi. Ad inizio stagione, dopo aver vinto la fase a gironi di Coppa Italia, con grande soddisfazione mi fermò e mi disse: ‘Ne abbiamo già vendute 300!?… E’ stato indubbiamente un grande imprenditore che ha sostenuto concretamente non solo il calcio, ma lo sport lecchese in generale”.

A ricordarlo ai tempi dell’Oggiono è anche Bruno Frigerio, figlio di quel Gino Frigerio che nel 1981 rifondò, insieme ad un gruppo di soci sostenitori, l’Oggiono Calcio. “Ricordo il giorno in cui Farina venne in azienda da mio padre per dirgli che era intenzionato a prendere le redini dell’Oggiono. Era deciso, entusiasta, aveva voglia di fare e fare bene. E’ stato un grande presidente e un imprenditore brillante”.

I funerali del Cavalier Farina, che lascia la moglie e due figlie, si terranno mercoledì, alle 15, presso la chiesa di Suello, paese in cui risiedeva.