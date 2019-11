Per recuperare l’auto è servita l’autogru dei Vigili del Fuoco

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 in via per Lecco

OGGIONO – Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì, pochi minuti prima delle 15.30. Il sinistro è avvenuto in via per Lecco nel comune di Oggiono.

Un uomo di 61 anni, al volante della sua auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, è uscito di strada.

Sul posto si è portato il personale sanitario a bordo di un’ambulanza, con l’uomo ricoverato in codice giallo all’ospedale di Erba, in loco anche due squadre dei Vigili del Fuoco, Comando di Lecco, con una autopompa e l’autogru necessaria per rimuovere l’autovettura uscita di strada.