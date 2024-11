Oggiono. Malore sul lavoro, soccorso operaio di 47 anni

L’allarme alle 9.30 di giovedì mattina in via ai Campi

L’uomo trasportato a Monza in codice giallo

OGGIONO – Intervento questa mattina, giovedì, a Oggiono, in via ai Campi, per soccorrere un operaio di 47 anni colpito da malore.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30, in posto si sono portate due ambulanze, l’elisoccorso decollato da Como, Ats Brianza e i Carabinieri della Compagnia di Merate.

Stando a quanto appreso l’uomo stava lavorando quando ha accusato un malore. Soccorso dal 118 è stato trasportato all’Ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita.