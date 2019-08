Oggiono piange Giuseppina Gerosa, ex vicesindaco e assessore

Lutto a Oggiono per la morte di Giuseppina Gerosa

Era stata assessore e vicesindaco con Roberto Ferrari

OGGIONO – Un impegno per l’amministrazione della propria città che ha profuso fino alle ultime elezioni, candidandosi con il vicesindaco uscente Lamberto Lietti, pur non conquistando un posto nel nuovo consiglio comunale: Giuseppina Gerosa, figura nota della politica oggionese, si è spenta all’età di 70 anni.

Legata al centrodestra, era stata assessore alla Cultura e all’Istruzione e vicesindaco nella giunta di Roberto Ferrari nel suo primo mandato, assessore all’Edilizia nell’ultimo mandato concluso lo scorso maggio.

“Il rispetto dell’ambiente nasce con le persone, con il loro desiderio di conservarlo e migliorarlo, per noi e per le future generazioni ed è un compito affidato in primo luogo alle istituzioni. Sono assessore uscente e mi ricandido per continuare il mio impegno nella politica territoriale” scriveva Gerosa presentandosi alle elezioni nella lista di Lietti.

L’amministrazione comunale e i dipendenti del comune di Oggiono, in una nota, hanno espresso “le più profonde condoglianze ai familiari” e la ricordano “nell’impegno civile profuso per la città di Oggiono con determinazione, competenza e passione”.

Nata da una famiglia di imprenditori artigiani, fuori dalla politica ‘Pinuccia’ era conosciuta anche dai tanti lavoratori del Tribunale di Lecco dove l’oggionese gestiva il bar interno al palazzo di giustizia

“Con grande tristezza ho appreso della scomparsa di Giuseppina Gerosa, una donna che conoscevo e stimavo da moltissimo tempo, innamorata della vita e della cultura. Ha lottato fino alla fine dimostrando una grandissima forza d’animo – ha sottolineato il sindaco Chiara Narciso – Il primo pensiero oggi è per la sofferenza della sua famiglia. Un doveroso ringraziamento per tutto ciò che ha dato al nostro paese”.

Tanti i messaggi di cordoglio espressi nelle ultime ore in omaggio alla politica scomparsa. Un lutto che supera i confini comunali di Oggiono. “Dedico un pensiero ed un ricordo commosso a Giuseppina Gerosa, persona seria, competente, appassionata” scrive il sindaco di Dolzago, Paolo Lanfranchi.