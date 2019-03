73enne rimane incastrato con le gambe nella motozappa

E’ successo a Sirtori presso un impianto lavorativo. L’uomo è stato elisoccorso in codice giallo

SIRTORI – Intervento dei soccorsi nella mattinata di giovedì a Sirtori, in via del Peschierone, per un uomo rimasto ferito mentre stava lavorando in un terreno.

Incastrato nella motozappa

Stando a quanto appreso l’uomo, 73 anni, sarebbe rimasto incastrato con entrambe le gambe nella motozappa che stava adoperando. Immediata la chiamata ai soccorsi che si sono precipitati sul posto in codice rosso: presenti un’ambulanza da Merate, i Vigili del Fuoco e anche l’elisoccorso, fatto decollare da Como.

Ricoverato in codice giallo

Una volta stabilizzato sul posto il 73enne è stato elisoccorso in ospedale, in codice giallo: le sue condizioni sarebbero serie ma non gravissime. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.