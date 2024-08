Spaccio di droga: arresti e sequestri della Polizia di Stato

Blitz nell’area boschiva di Nibionno: arrestate due persone in flagranza di reato

E la Stradale sequestra della cocaina rinvenuta in un’auto abbandonata lungo la Sp 639

NIBIONNO – Due persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile della Questura di Lecco nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato nei giorni scorsi durante un servizio di osservazione nell’area boschiva di Nibionno, area purtroppo nota per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed è stato proprio qui che gli agenti della Polizia di Stato hanno visto arrivare un furgone con a bordo due persone e subito dopo la cessione di sostanza stupefacente.

A quel punto, fermato il mezzo, il controllo dava esito positivo: due i panetti di hashish rinvenuti con alcune dosi di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 200 grammi, sottoposti a sequestro. La successiva perquisizione presso l’abitazione di uno delle due persone fermate ha permesso di rinvenire altri 12 grammi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e ulteriori due involucri intrisi di sostanza stupefacente. I due, un’italiano e un marocchino, sono stati, pertanto, accompagnati in Questura in attesa di giudizio direttissimo.

Al termine dell’udienza di convalida, il cittadino marocchino ha patteggiato la pena di un anno e quattro mesi con pena sospesa, mentre al cittadino italiano è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Da segnalare anche il sequestro di 10 grammi di cocaina effettuato nei giorni scorsi dalla sezione della Polizia Stradale di Lecco, nell’ambito di un servizio di vigilanza sulla Sp 639: la sostanza è stata rinvenuta all’interno di un veicolo abbandonato a bordo strada, i cui occupanti si erano precedentemente dati alla fuga nel tentativo di eludere il controllo di polizia. La successiva attività d’indagine ha consentito di addivenire all’identificazione di uno dei due soggetti responsabili, che veniva segnalato all’autorità giudiziaria competente per detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio.