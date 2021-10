Imponente spiegamento di forze ieri pomeriggio, giovedì, tra Bosisio, Rogeno, Sirone e Bulciago

L’attività dei carabinieri si è concentrata nelle aree boschive a ridosso della SS 36 e della SP 342

BOSISIO – Quattro bivacchi individuati nei boschi e diversi quantitativi di droga sequestrati. E’ il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 ottobre, dai carabinieri della compagnia di Merate.

Ad entrare in azione, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolar riferimento alle zone boschive poste a ridosso della SS 36 e della SP 342, insieme ai militari del comando provinciale di Lecco, la squadra d’intervento operativo (S.I.O.) del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano e due unità Cinofile del Nucleo Carabinieri di Casatenovo.

Un dispiego imponente di forze grazie al quale è stato possibile passare al setaccio le aree boschive poste nei comuni di Bosisio Parini, Sirone, Rogeno e Bulciago, individuando nei boschi di questi due comuni quattro “bivacchi” utilizzati da soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti. Non solo, ma i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche della droga.

In particolar modo hanno trovato 34 grammi di cocaina nascosta in una busta di cellophane, occultata alla base di un albero nel comune di Sirone e 13 grammi, sempre di coca, già suddivisa in dosi, all’interno di un’autovettura, intestata ad un “prestanome” residente in provincia di Alessandria, lasciata incustodita vicino al Santuario Ai Morti del Lavello di Bulciago. Il veicolo con intestazione fittizia è stato inoltre sottoposto a sequestro amministrativo e verrà radiato dal PRA ai sensi dell’articolo 94 bis comma 2 del codice della strada.