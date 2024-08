Sparatoria a Nibionno: ferito un uomo di 36 anni, indagini in corso

Non si esclude un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga presente in quell’area

Il sindaco di Nibionno Laura Di Terlizzi plaude il lavoro di Polizia e Carabinieri: “Sono molto presenti, Nibionno non è sola”

NIBIONNO – Un colpo di arma da fuoco è stato esploso giovedì notte, poco dopo le 23.30, in via Luigi Cadorna a Nibionno. A farne le spese è stato un uomo di 36 anni, rimasto ferito e trasportato in codice giallo all’ospedale in condizioni non critiche.

Secondo le prime informazioni, l’episodio potrebbe essere riconducibile a un regolamento di conti, dato che la zona è nota alle forze dell’ordine per attività legate allo spaccio di droga. Tuttavia, i dettagli sull’accaduto sono ancora scarsi. Polizia e Carabinieri stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire con esattezza la dinamica della sparatoria. Al momento, non si esclude che possa trattarsi di un conflitto tra spacciatori o di una lite con clienti.

Il sindaco di Nibionno, Laura Di Terlizzi, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro delle forze dell’ordine: “Voglio fare un plauso alle forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo. Nibionno e i comuni limitrofi, purtroppo interessati da queste attività criminali, non sono soli. Polizia e Carabinieri sono molto presenti e svolgono un’attività preziosa in contrasto a quella degli spacciatori”.

La zona, servita dalle direttrici viarie veloci della SS36 e SS342, è da tempo un punto critico per il traffico di droga, con i rapidi collegamenti che favoriscono le attività illegali. “Il lavoro delle forze dell’ordine è costante – ha aggiunto il sindaco Di Terlizzi – ma il problema è complesso, di non facile soluzione e non va minimizzato. Debellare queste attività richiede uno sforzo continuo”.

Le indagini sulla sparatoria di giovedì notte proseguono, con l’obiettivo di far luce su un episodio che ha nuovamente acceso i riflettori su un fenomeno criminale radicato nel territorio.