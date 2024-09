Statale 36. Brutto incidente all’uscita di Cibrone, grave un motociclista

Scontro tra un’auto e una moto in direzione Milano. Motociclista trasportato all’ospedale in codice rosso

Negli stessi minuti, sempre in direzione Sud all’altezza dell’uscita di Arosio, un’auto è finita in una scarpata a lato della strada

NIBIONNO – Grave incidente in Statale 36 a Nibionno poco dopo le ore 19 di oggi, venerdì 6 settembre. Un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza dell’uscita di Cibrone in direzione Milano. Ad avere la peggio è stato il motociclista che, da quanto appresso, potrebbe rischiare l’amputazione di un piede. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con un’ambulanza della Croce Rossa di Casatenovo e l’auto infermieristica da Molteno. Il motocilista è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale San Gerardo di Monza.

Qualche minuto più tardi, intorno alle 19.30, i soccorsi sono intervenuti pochi chilometri più avanti, sempre sulla Statale 36 in direzione Milano, all’altezza dell’uscita di Arosio per un’auto finita nella scarpata a lato della carreggiata. Il conducente, un uomo di 54 anni, avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto un’ambulanza e i Vigili del Fuoco, l’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Si segnalano colonne e rallentamenti in direzione Sud.