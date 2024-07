Tragico incidente in moto in Francia, vittima un oggionese

Domenico Consoli aveva 58 anni

I funerali sabato mattina in San Lorenzo

OGGIONO – Un tragico incidente stradale in Francia è costato la vita a Domenico Consoli, 58 anni, di Oggiono.

Il dramma si è consumato nella giornata di domenica 30 giugno a Beaujeu, nel Rodano: per motivi da chiarire l’oggionese, che viaggiava in moto, si è scontrato con un altro motociclista, anch’esso italiano. Entrambi sono morti mentre la donna che viaggiava con Consoli è ricoverata in Ospedale a Marsiglia in gravi condizioni.

La notizia si è diffusa in città solo ieri, lunedì. Consoli, soprannominato ‘Gallo’, viveva ad Oggiono. Aveva tre fratelli, i genitori invece era morti tempo fa. Operaio di professione, era amante dello sport, in particolare della pallavolo.

I funerali si terranno sabato mattina alle 9.30 nella Chiesa di San Lorenzo.