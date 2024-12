Viabilità. Dopo l’incidente a Suello, riaperta la Statale 36

La riapertura intorno alle 15

SUELLO – E’ stata riaperta poco prima delle 15 la Statale 36 chiusa in direzione nord a causa di un incidente tra tre veicoli avvenuto intorno a mezzogiorno all’altezza di Suello.

A comunicare il ripristino della viabilità l’ente strade. Nel sinistro erano rimasti coinvolti due auto e un furgone e sei persone, tra cui un bambino di 1 anno. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza: i feriti sono stati tutti trasportati in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso.

Impattante invece la situazione sulla viabilità con la chiusura della Statale e lunghe code in direzione nord per prendere l’uscita temporanea di Bosisio Parini.

Dopo i soccorsi e i rilievi la strada è stata riaperta e il traffico è pian piano tornato alla regolarità.