Oggiono. Investito da un’auto, anziano di 84 anni soccorso in gravi condizioni

E’ successo poco prima delle 8 in via Papa Giovanni XXIII

OGGIONO – E’ stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni l’anziano di 84 anni investito questa mattina, lunedì, in via Papa Giovanni XXIII° a Oggiono. L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 8, causando inevitabili disagi alla viabilità.

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro: in posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio, l’auto medica e l’auto infermieristica. L’anziano è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso (massima gravità).