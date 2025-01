Dolore per la morte di Lorenzo, 16 anni appena: “Un ragazzo eccezionale”

Il giovane di Airuno stava tornando a casa dagli allenamenti di canottaggio quando è avvenuto il tragico incidente

Appello sui social per aiutare le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto

AIRUNO – “Un ragazzo eccezionale, che in poco tempo aveva saputo farsi volere bene da tutti”. Con queste parole l’Asd Canottieri Pescate ricorda sui social Lorenzo Grignani, il giovane di 16 anni vittima del tragico incidente che si è consumato venerdì sera lungo via Spluga, a Olginate.

Lorenzo stava tornando a casa, ad Airuno, proprio da Pescate dove da settembre faceva canottaggio. Un saluto ai compagni di allenamento e poi, in sella alla sua moto, è partito verso casa. Verso le 20 a Olginate il drammatico incidente: per motivi al vaglio delle forze dell’ordine la moto di Lorenzo si è schiantata contro un’auto che viaggiava in direzione opposta. Un impatto violento, il giovane è stato sbalzato sull’asfalto. Le sue condizioni erano apparse subito disperate ai soccorritori giunti in posto: rianimato per diversi minuti era stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Manzoni. Purtroppo nella notte l’epilogo peggiore: il giovane non ce l’ha fatta.

La tragica vicenda ha scosso diverse comunità: quella di Airuno, dove Lorenzo viveva, quella di Pescate, dove praticava sport, ma anche quella di Lecco, città in cui il giovane studiava, all’Istituto Badoni, e Olginate, dove è avvenuto l’incidente.

Incidente ora al vaglio dei Carabinieri di Merate, intervenuti sul posto venerdì sera, per cercare di chiarire l’esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità. Intanto sui social è stato lanciato un appello a chiunque possa avere visto qualcosa quella sera, con l’invito a condividerlo con le forze dell’ordine per poter ricostruire nel dettaglio l’incidente costato la vita al giovanissimo.