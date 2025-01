E’ morto Lorenzo Grignani, 16enne coinvolto nell’incidente in moto a Olginate

Nella serata di ieri, venerdì, il drammatico schianto contro un’auto in via Spluga

Il giovane, soccorso in condizioni disperate, è morto in ospedale nella mattinata di oggi, sabato

AIRUNO – La drammatica notizia è arrivata nella mattinata di oggi, sabato 25 gennaio: è morto in ospedale Lorenzo Grignani, il 16enne coinvolto nel drammatico incidente avvenuto nella serata di venerdì a Olginate.

Il giovane era stato trasportato all’ospedale di Lecco in condizioni disperate dopo essersi scontrato con un’auto, una Nissan Qashqai, mentre era in sella alla sua moto. Il terribile schianto è avvenuto pochi minuti prima delle ore 20, in via Spluga all’incrocio con via Santa Maria, a Olginate.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Merate, intervenuti sul posto insieme all’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, all’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate e all’automedica da Lecco.

Il 16enne, residente ad Airuno, stava facendo ritorno a casa quando è avvenuto l’incidente. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime, con le prime manovre di rianimazione effettuate sul posto e durate parecchi minuti, poi la corsa in ambulanza all’ospedale di Lecco. Nella mattinata la notizia più tragica che ha lasciato attonita l’intera comunità di Airuno.