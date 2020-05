Falsa assicurazione on-line, la Polizia Locale di Olginate individua il truffatore

Un olginatese era rimasto vittima del raggiro

Il responsabile è stato rintracciato a Napoli dopo 7 mesi di indagini

OLGINATE – Era l’ottobre scorso quando si era visto recapitare un verbale per mancata assicurazione. Una volta giunto al comando della Polizia Locale di Olginate l’ignaro cittadino aveva realizzato di essere stato vittima di una truffa perché l’assicurazione, al contrario di ciò che diceva il sistema di lettura targhe, lui l’aveva regolarmente pagata.

La vicenda aveva fatto scattare una denuncia contro ignoti per il reato di truffa e oggi, dopo circa sette mesi di indagini, la Polizia Locale di Olginate è riuscita a rintracciare il presunto colpevole. A seguire le indagini il comandante Matteo Giglio e il vice comandante Marco Maggio che, seguendo le tracce del truffatore, sono arrivati fino a Napoli dove hanno trovato il prezioso aiuto della Polizia Locale di Napoli.

L’individuo, residente nella città partenopea, con precedenti specifici di polizia per i medesimi reati, è ora indagato per truffa, mentre la vittima caduta nella rete dovrebbe essere risarcita. Una storia a lieto fine, quindi, grazie a una attività durata parecchi mesi. Il vice comandante Maggio, però, rinnova l’appello a fare attenzione: “Verificate sempre l’affidabilità dei siti e dei vari operatori anche quando stipulate una polizza assicurativa. In caso di dubbi potete rivolgervi alla Polizia Locale o fare una segnalazione alla Polizia postale”.