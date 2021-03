Fugge a un controllo scappando nei boschi, la Polizia arresta un 17enne

Il giovane è stato sorpreso in una zona boschiva lungo la Sp 72 a Olginate

Il ragazzo aveva 12 grammi di cocaina e 3,4 grammi di hashish

OLGINATE – Nel tardo pomeriggio di ieri, 28 marzo, durante un posto di controllo sulla Sp 72 a Olginate un utente segnalava a due pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Lecco la presenza anomala di un ragazzo di giovane età in un campo adiacente la zona dei controlli.

Verificata la segnalazione, i poliziotti hanno rintracciato un giovane accovacciato a terra in una zona boschiva, tra l’altro già nota per episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento dell’intervento, il ragazzo senza motivo ha tentato di fuggire. Dopo un breve inseguimento gli agenti hanno bloccato il soggetto che ha estratto da una tasca del proprio giubbotto un involucro in cellophane di medie dimensioni, nonché un altro piccolo involucro, gettandoli entrambi a terra sotto gli occhi degli agenti.

Le sostanze rinvenute, sottoposte ad accertamenti, sono risultate essere cocaina e hashish, la prima per un peso complessivo di 12 grammi circa (19 dosi), mentre la seconda di 3,4 grammi lordi (unico pezzo). Il giovane, tra l’altro, aveva precedenti specifici di polizia, per lo stesso reato oltre a reati di inosservanza di provvedimento dell’Autorità legati alla sua posizione di straniero in Italia.

I poliziotti hanno arrestato il 17enne, di nazionalità algerina, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo, inoltre, è stato denunciato anche per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso il carcere minorile di Torino.