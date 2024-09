Garlate. Divelti per la seconda volta i dissuasori posizionati in via Statale

Rimessi nella giornata di venerdì, sono stati danneggiati durante la notte

Il Comune di Garlate sarebbe sulle tracce degli autori del gesto: “Non illudetevi… vi prendiamo”

GARLATE – Non c’è pace per i dissuasori posizionati alcune settimane fa a Garlate, lungo via Statale per regolamentare l’entra e l’uscita delle auto che entrano ed escono dalla zona del McDonads/Tigotà.

I dissuasori, infatti, impediscono la svolta a sinistra per chi proviene da Lecco e, contestualmente, impediscono la svolta a sinistra per chi esce dal parcheggio dei due esercizi commerciali costringendo le auto ad andare verso Lecco. Una scelta, ovviamente, fatta in un’ottica di maggior sicurezza che favorisce anche una maggior fluidità del traffico.

Qualche giorno fa i dissuasori posti al centro della carreggiata erano stati divelti una prima volta. Rimessi nella giornata di ieri, venerdì, durante la notte sono stati divelti una seconda volta. A renderlo noto via social è stato lo stesso Comune di Garlate è già sulle tracce degli autori del gesto: “Non illudetevi… vi prendiamo”.