Garlate, incidente tra un’auto e una moto in via Statale

Scontro tra un’auto e una moto

Due i feriti, qualche disagio alla viabilità

GARLATE – Incidente lungo la via Statale a Garlate: coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che si sono scontrati all’altezza del supermercato. E’ successo poco prima delle 17.

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro: dalle prime informazioni raccolte sembra che la moto stesse viaggiando verso Olginate quando si sarebbe scontrata contro l’automobile proveniente dalla direzione opposta che stava effettuando una svolta a sinistra, per accedere al parcheggio del supermercato.

Violento l’impatto: sul posto si sono portati i soccorsi in codice rosso e i Vigili del Fuoco di Lecco. Soccorse due persone, due giovani di 20 anni, in codice giallo e verde: le loro condizioni non sarebbero critiche.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità: per consentire le operazioni di soccorso la Polizia Locale di Garlate, giunta sul posto, ha istituito il senso unico alternato. Code si sono così formate sia in direzione Olginate che in direzione Lecco. Intorno alle 17.20 la viabilità è stata ripristinata.