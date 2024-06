Incendio canna fumaria a Valgreghentino, intervento dei Vigili del Fuoco

Quattro squadre al lavoro intorno alle 12 di oggi, martedì

I pompieri hanno raggiunto il luogo dell’incendio con i mezzi fuoristrada

VALGREGHENTINO – Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle ore 12 di oggi, martedì 18 giugno, a Valgreghentino per l’incendio di una canna fumaria. Quattro squadre partite dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera che hanno raggiunto il luogo dell’incendio utilizzando i mezzi fuoristrada attrezzati per gli incendi, visto che la zona non era raggiungibile con i mezzi pesanti.