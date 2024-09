Incidente a Pescate, investita una ciclista di 44 anni

Il sinistro è avvenuto alle 8 circa di questa mattina, in via Roma

PESCATE – Momenti di apprensione questa mattina in via Roma a Pescate, dove una donna di 44 anni è stata investita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere testimonianze utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’ambulanza della Croce Rossa, attivata in codice giallo, ha prestato le prime cure alla ciclista poi trasportata in codice giallo all’ospedale.

Il traffico lungo la strada è stato parzialmente bloccato per consentire l’intervento dei soccorsi, creando qualche disagio alla circolazione nelle ore di punta del mattino.