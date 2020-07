Incidente a Valgreghentino tra un furgoncino e un suv

E’ successo oggi, martedì, poco dopo le 13.30

Sul posto due ambulanze, i vigili del Fuoco e una pattuglia dei carabinieri

VALGREGHENTINO – Incidente poco dopo le 13.30 in via Puccini nella frazione di Villa San Carlo. Un suv, condotto da una donna, è stato colpito da un furgoncino il cui conducente stava effettuando una manovra in retro per immettersi sulla via.

L’impatto è stato abbastanza violento, tanto che nell’urto il suv è stato sbattuto contro un muro e sono esplosi gli airbag. Sul posto si sono precipitati in codice rosso due ambulanze e i vigili del Fuoco mentre una pattuglia dei carabinieri è arrivata in via Puccini per i rilievi. Dopo le prime cure prestate in loco, entrambe le persone alla guida dei mezzi coinvolti nell’incidente sono state trasportate in ospedale per accertamenti.