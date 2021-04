L’intervento è avvenuto oggi, domenica, subito dopo l’orario di pranzo

Ingente mobilitazione di soccorritori ma per fortuna le condizioni della donna sono apparse da subito buone

OLGINATE – Si è infilata con l’auto in un vicolo stretto, appena dopo l’intersezione tra via Amigoni e via don Novati e dopo aver sbandato a destra e a sinistra, è finita incagliata contro lo spigolo di una recinzione, facendo esplodere l’airbag della macchina.

Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza seria nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica, per una donna soccorsa dopo essere rimasta incastrata con l’auto in una strada sterrata, subito dopo via don Novati.

Ingente la mobilitazione di soccorritori, inviati dalla centrale operativa di Areu in codice rosso. Sul posto erano presenti un’ambulanza della Croce San Nicolò, l’auto medica e i Vigili del Fuoco, raggiunti poco dopo dai Carabinieri a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.

Come dicevamo, a parte lo spavento iniziale, la donna di 43 anni alla guida dell’auto ha rimediato diverse contusioni al volto ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale Manzoni di Lecco.