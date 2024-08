Pescate. Controlli in borghese nei parchi contro l’abbandono dei rifiuti

In azione gli agenti di Polizia Locale e il sindaco De Capitani

La scorsa settimana al Parco La Punta erano stati rimossi 4 cestini utilizzati come ‘discarica’

PESCATE – Dopo i cestini strapieni e sacchi di rifiuti abbandonati nei parchi e la conseguente decisione del sindaco di Pescate di togliere quattro cestini al Parco La Punta, ieri domenica, il sindaco e la Polizia locale hanno presidiato i parchi pescatesi.

Il sindaco in tenuta estiva e due agenti in borghese, dalle ore 11, passeggiando sulla ciclopedonale o seduti ai tavoli come turisti qualsiasi, hanno vigilato sul comportamento di almeno 300 visitatori seduti nei prati con tovaglie, sacchi della spesa, frigoriferi portatili e sedie da campeggio.

“In questo primo intervento non abbiamo elevato sanzioni ma solo spiegato ai turisti che i rifiuti di portano a casa e non si lasciano a Pescate – ha spiegato il sindaco – solo in un caso un turista, probabilmente abituale, stava cercando uno dei cestini smantellati per lasciare il sacco dei rifiuti, ma gli e’ stato comunicato che i cestini erano stati rimossi e allora è salito in auto mettendo il sacco nel baule”.

Il pattugliamento, ha annunciato De Capitani, è continuato fino nel tardo pomeriggio e continuerà con cadenze programmate per tutta l’estate.