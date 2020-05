Valgreghentino dice addio alla maestra Maria Nucera morta a 91 anni

Per oltre 30 anni ha insegnato alla scuola elementare del paese

Una maestra alla mano che ha fatto della professione la sua vita

VALGREGHENTINO – E’ morta ieri, sabato 23 maggio, nella sua Reggio Calabria dove era nata. La maestra Maria Nucera si è spenta all’età di 91 anni, avrebbe compiuto i 92 il prossimo settembre, dopo una vita trascorsa alla scuola elementare di Valgreghentino dove ha insegnato per oltre 30 anni.

Nel 1960 la decisione di lasciare la Calabria insieme a uno dei suoi sette fratelli, Salvatore, che a sua volta è stato per 30 anni preside della scuola media Tommaso Grossi di Lecco. Trasferitasi a Lecco, in via Cavour, ogni giorno prendeva il bus fino a Olginate e da lì, a piedi, raggiungeva la scuola elementare di Valgreghentino.

Un amore per l’insegnamento che ha contraddistinto la sua vita e dalle sue mani sono passati centinaia di ragazzi. “Era la classica maestra d’altri tempi ed è rimasta nel cuore di tanti suo alunni – ricorda il nipote Antonio Nucera -. Come si usava una volta lei insegnava tutte le materie, era una maestra alla mano che coltivava i rapporti con i suoi alunni anche in ambito extrascolastico”.

Non di rado capitava che desse una mano a fare i compiti ai suoi alunni anche dopo le lezioni ed era solita partecipare alle iniziative che si svolgevano in paese: “Ha fatto della sua professione la sua vita, era una di quelle persone di vecchio stampo che oggi è difficile trovare”.

Nel 1994, con il raggiungimento della pensione, la decisione di lasciare Lecco e tornare nella sua Calabria: “Anche se con Lecco non ha mai perso i rapporti. In molti se la ricordano ancora, oggi i suoi ex studenti non sono più giovanissimi ma tutti i ragazzi di quegli anni sono passati da lei e sono sicuro che la portano nel cuore”.

Con la scomparsa della maestra Maria Nucera se ne va anche un pezzo di storia di Valgreghentino. Il funerale verrà celebrato domani, lunedì, a Reggio Calabria.