Valgreghentino piange Ivano Innocenti: “La tua vita è un esempio per tanti”

Ivano Innocenti è morto durante la scorsa notte

Colonna del volontariato: “Grazie per tutto ciò che hai saputo donare”

VALGREGHENTINO – Lutto a Valgreghentino per la morte di Ivano Innocenti, volto noto del volontariato in paese. Classe 1937, Innocenti si è spento durante la scorsa notte. Grande dolore a Valgreghentino per la scomparsa di una colonna dell’associazionismo.

A esprimere il proprio cordoglio a nome della cittadinanza è stato il sindaco Matteo Colombo: “Ci ha lasciato il nostro concittadino e amico Ivano Innocenti, per tanti anni referente dei volontari dei trasporti sociali e poi presidente dell’Associazione Vi.Va. Grazie Ivano per tutto ciò che hai saputo donare: la tua vita dedicata agli altri è esempio per tanti e faro del nostro agire quotidiano”.

Era stato proprio lui, nell’aprile 2018, a ricevere dalle mani dell’assessore Rosa Milani le chiavi di una nuova auto destinata al trasporto sociale. A nome di tutta la cittadinanza il sindaco si stringe attorno alla moglie Angelina, ai figli Antonello, Aldo e Stefania, e a tutta la famiglia dell’Associazione Vi.Va porgendo le più sincere condoglianze.