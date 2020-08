MANDELLO DEL LARIO – Un incidente si è verificato pochi minuti prima delle 19.30 di questa sera, venerdì, lungo la SS36 in direzione sud. L’incidente si è verificato nei pressi della stazione di servizio situata all’altezza del comune di Mandello del Lario. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e la Polizia Stradale. Possibili code e rallentamenti per chi sta viaggiando in direzione Lecco.