Parlasco. Persona cade in zona impervia, intervento dell’elisoccorso

PARLASCO – Caduta in montagna, nella zona dei Pizzi di Parlasco, intorno alle ore 13 di oggi, sabato 4 gennaio. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Como che ha recuperato la persona ferita, 56 anni di età, e l’ha trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo (mediamente critico). Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina Valvarrone.

I tecnici della stazione Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino sono stati allertati nuovamente dopo le ore 14 per soccorrere una persona caduta in zona Piani di Artavaggio. Allertati anche elisoccorso e una ambulanza. La persona ha riportato ferite lievi ed è stata portata all’ospedale in codice verde (poco critico).