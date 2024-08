Perledo. Vandalizzato motoscafo: “Risultato della mia lotta contro l’abusivismo”

Scritta offensiva realizzata nella notte tra sabato e domenica su un’imbarcazione Taxi Boat Varenna

Sporta denuncia contro ignoti dal proprietario Luca Valsecchi

PERLEDO – Una scritta nera, offensiva (“Sciemo”), fatta con una bomboletta spray a sporcare l’immacolata fiancata di un motoscafo ormeggiato in prossimità della Bau Bau Beach, a Perledo.

Un atto vandalico a tutti gli effetti quello che ha colpito Luca Valsecchi, operatore NNC sul Lago di Como, proprietario dell’attività Taxi Boat Varenna. Tra sabato e domenica, col favore del buio, ignoti sono entrati in azioni per imbrattare l’imbarcazione.

“Non mi era mai successa una cosa simile – commenta con amarezza Valsecchi -. Con il motoscafo ero rientrato intorno a mezzanotte di sabato, l’ho ormeggiato come al solito, poi la spiacevole sorpresa domenica mattina, verso le sei, da parte di un mio collaboratore. La mia ipotesi è che l’atto vandalico sia avvenuto intorno alle 4-5 della mattina perché un rigagnolo d’acqua ha tirato via parte della vernice con cui è stata realizzata la scritta, in quel frangente pioveva. Devono essersi avvicinati all’imbarcazione con un gommone, sulla fiancata c’erano i segni”.

Ripulito il motoscafo per evitare che la sostanza della bomboletta si impregnasse rovinandolo irrimediabilmente, è scattata la denuncia ai Carabinieri contro ignoti. “Sul posto erano presenti anche delle telecamere, ma era davvero buio, per cui difficile che si riesca a vedere qualcosa”, prosegue il proprietario dell’imbarcazione.

In diciotto anni di servizio sul lago, è la prima volta che all’operatore NNC capita un fatto simile e, anche se per il momento non si conosce l’identità dei responsabili, Valsecchi sostiene che il vandalismo subito sia strettamente correlato alla sua lotta contro l’abusivismo che da tempo porta avanti.

“Sicuramente ho dato fastidio a qualcuno, con alcuni ho avuto anche diverbi, adesso però dalle parole si è passati all’azione. Nel Centro Lago vige una situazione di anarchia, l’abusivismo è dilagante, tanti operano senza licenze in regola per svolgere la mia stessa professione, il servizio di noleggio con conducente. Più volte ho fatto esposto al Comune, mi sono rivolto ai Carabinieri, ma non ho ricevuto riscontro. Le istituzioni sono assenti, manca un’Amministrazione che sappia tutelare i cittadini in regola come me, che possiedo due licenze comunali di servizio NNC per operare a Varenna, e sono costretto perché nessuno interviene a subire simili angherie. L’atto di vandalismo è il risultato di questa battaglia che porto avanti da anni, contro l’abuso dei pontili pubblici, la presenza di scivoli abusivi e tante altre scorrettezze”, sentenzia Valsecchi.