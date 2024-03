Pescate. Auto in sosta senza assicurazione, scatta il sequestro

Questa mattina le operazioni della Polizia Locale alla presenza del sindaco

Le auto erano parcheggiato su aree private ma aperte al pubblico: “In base alla nuova normativa devono essere assicurate”

PESCATE – Detto, fatto. Sono state rimosse e sequestrate dalla Polizia Locale di Pescate guidata dal Comandante Chiara Fontana le quattro automobili parcheggiate senza assicurazione individuate nei giorni scorsi dal sindaco Dante De Capitani.

“Tutte le auto – spiega il primo cittadino – erano parcheggiate su aree private ma aperte al pubblico e quindi in base alla nuova normativa necessitavano di essere assicurate. Tre di queste, autentici rottami, erano state abbandonate in una traversa di via Promessi Sposi in località Pescalina, frazione dove solo alcuni giorni fa erano già state rimosse tre autovetture in parcheggi pubblici. L’altra autovettura priva di revisione e assicurazione era invece parcheggiata nel parcheggio a lago del supermercato Conad ed era stato proprio un dipendente del supermercato ad avvisare il sindaco mentre faceva la spesa. Se le auto non verranno reclamate dai rispettivi proprietari, pagando le sanzioni, spese di carro attrezzi, di custodia, e assicurazione almeno di sei mesi, saranno confiscate” assicura De Capitani.

“Le rimozioni di autoveicoli in area privata sono possibili in base ad una recente sentenza della Corte Costituzionale ma soprattutto alla modifica codice delle assicurazioni private del dicembre 2023 che abbiamo voluto prendere a riferimento, perché notoriamente siamo un paese in cui decoro, ordine e pulizia vengono ai primi posti e la relativa tolleranza zero è nota a tutti. A Pescate con gli autoveicoli non assicurati non si entra per la presenza di lettori targhe, e neanche si parcheggia, da nessuna parte” conclude il sindaco.