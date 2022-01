Nessuna persona è stata coinvolta nell’incendio

La strada ghiacciata ha impedito ai mezzi dei Vigili del Fuoco di raggiungere tempestivamente la zona

PREMANA – Una baita è stata completamente divorata dalle fiamme, ieri, notte di San Silvestro, ultimo giorno dell’anno, all’Alpe Vegessa a Premana.

Le fiamme hanno avvolto completamente la casa davanti agli occhi di alcuni alpigiani presenti, impotenti nel poter intervenire per cercare di evitare il peggio. Nemmeno i Vigili del Fuoco, allertati, sono riusciti a raggiungere l’Alpe situata poco dopo l’apeggio dei Forni lungo la strada che dalla zona industriale di Giabbio si snoda lungo la Valvarrone fino al rifugio Casera Vecchia di Varrone e oltre.

ll Comando dei Vigili del Fuoco ha infatti inviato subito fuoristrada adibiti all’antincendio e altri fuoristrada per il trasporto materiale/personale, più una autobotte di supporto, tuttavia “le squadre – hanno spiegato i Vigili del Fuoco – non hanno potuto accedere all’alpeggio a causa delle condizioni della strada gelata e innevata, perciò il personale del Distaccamento di Bellano ha raggiunto dopo un’ora a piedi l’edificio. Valutata la non presenza di persone coinvolte, hanno presidiato l’incendio, in attesa delle luci del giorno per poter utilizzare materiale trasportato con mezzi aerei”.

Ancora da stabilire le cause che hanno scatenato l’incendio.