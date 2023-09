Premana, oggi alle 15 l’ultimo saluto a Daniele Tenderini, morto in Val Biandino

Tenderini è scomparso lo scorso 15 settembre dopo un tragico incidente sul lavoro

Il commosso saluto della Pro Loco che ha guidato per anni: “La sede di Via Roma sarà sempre casa tua”

PREMANA – Si terranno oggi, lunedì 25 settembre, nella chiesa parrocchiale di Premana i funerali di Daniele Tenderini, l’operaio che ha perso la vita in un incidente sul lavoro in Val Biandino lo scorso 15 settembre.

Classe 1963, Tenderini era conosciutissimo a Premana dove per anni aveva guidato la Pro Loco. Il giorno del tragico incidente stava rientrando a valle dopo aver concluso i lavori di sistemazione della strada che dal Rifugio Tavecchia porta verso le baite. Stando a quanto appreso Tenderini si trovava a bordo di un escavatore quando sarebbe uscito di strada in corrispondenza di un ponte, finendo nel torrente Troggia dopo un volo di circa 10 metri. Recuperato in gravissime condizioni era stato trasportato all’Ospedale di Bergamo dove purtroppo è deceduto.

Un secondo, doloroso, lutto in pochi giorni per la comunità premanese già colpita dall’improvvisa scomparsa di una bimba di appena 5 mesi.

“Tu e i tuoi fogliettini sparsi ovunque e pieni di conti, a cui solo tu sapevi dare un senso logico. Tu e la tua raccolta differenziata, che se trovavi carta nella plastica ci riprendevi sempre. Tu che sei stato la proloco per più di vent’anni, accompagnando tanti di noi in questo bellissimo viaggio. La sede di Via Roma sarà sempre casa tua e, proprio lì, sentiremo che mancherà un pezzo della Pro Loco. Fai buon viaggio, ciao Dani” il commosso saluto della Pro Loco di Premana al suo ex presidente, condiviso sulla pagina social.

L’addio a Tenderini si terrà oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di Premana.