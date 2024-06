Scontro tra due auto tra Olgiate e Santa Maria Hoè: due feriti in ospedale

E’ successo oggi, domenica, intorno alle 14

L’incidente è avvenuto lungo la Sp 58 al confine tra Santa Maria Hoè e Olgiate, frazione Monticello

OLGIATE – Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale di Merate in codice giallo a seguito dell’incidente avvenuto oggi, domenica, poco prima delle 14 al confine tra Santa Maria Hoè e Olgiate.

In base a quello che è stato possibile apprendere, le due auto, una Jeep Renegade e una C3 si sono scontrate per una mancata precedenza con un’auto in uscita dallo stop finita contro all’altra in transito lungo la Sp 58 all’altezza della frazione olgiatese di Monticello.

L’urto è stato particolarmente violento tanto che sono stati inviati sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate e l’automedica. Presenti anche i Vigili del Fuoco. Toccherà alle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi, stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.