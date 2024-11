Sicurezza a Olgiate Molgora: in Prefettura a Lecco una riunione tecnica

Il Prefetto ha svolto un’analisi dei dati relativi all’andamento della delittuosità nel comune

OLGIATE MOLGORA – In Prefettura a Lecco si è svolta una riunione tecnica di coordinamento, presieduta dal Prefetto Sergio Pomponio, per esaminare il tema della sicurezza nel territorio del comune di Olgiate Molgora. All’incontro hanno partecipato il Vicequestore Vicario, Anna Leuci, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Nicola Melidonis, il Comandante della Guardia di Finanza, Colonnello Massimo Ghibaudo, nonché il Sindaco Giovanni Battista Bernocco e il Vicesindaco di Olgiate Molgora Maurizio Maggioni.

Nel corso della riunione, il Prefetto ha svolto un’analisi dei dati relativi all’andamento della delittuosità in quel comune, evidenziando come, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, si registri un lieve aumento delle denunce, in particolare per quanto riguarda i furti (da 54 a 67, di cui i furti in abitazione sono passati da 21 a 29). Sono diminuite le rapine (da tre a due), mentre gli altri reati, come lesioni, danneggiamenti e quelli legati agli stupefacenti, sono rimasti stabili rispetto all’anno precedente.

I dati tengono in considerazione sia i reati consumati che quelli tentati, aspetto che acquista rilevanza, soprattutto nel caso dei furti, poiché segnala una crescente sensibilità dei cittadini nel denunciare anche i tentativi di reato, fondamentale per consentire di modulare il dispositivo di controllo del territorio.

Il Sindaco di Olgiate Molgora ha espresso un sincero ringraziamento al Prefetto e alle Forze dell’Ordine per la loro presenza costante e i rapidi interventi, sottolineando come l’implementazione delle iniziative di controllo di vicinato e la collaborazione attiva della cittadinanza abbiano contribuito a migliorare le condizioni di sicurezza del territorio. L’amministrazione comunale, per il tramite della Polizia locale, ha incrementato i pattugliamenti serali e rafforzato le collaborazioni intercomunali per intensificare la sorveglianza nelle aree sensibili, come la stazione ferroviaria, al fine di corrispondere fattivamente alla domanda di sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori.

Delineate strategie condivise per far fronte, con specifici interventi, a peculiari criticità emerse soprattutto con riferimento alla zona della stazione ferroviaria, il Prefetto ha disposto una intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, garantendo un supporto all’amministrazione comunale anche rispetto alle azioni amministrative di competenza. Nel suo intervento conclusivo, il Prefetto ha voluto esprimere un apprezzamento per l’impegno concreto e le iniziative attuate dall’amministrazione di Olgiate Molgora, sottolineando come il dialogo e la cooperazione tra le istituzioni possano fare la differenza sul fronte della sicurezza.