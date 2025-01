Sul Resegone con il brutto tempo chiamano i soccorsi per tornare a valle

Una volta in vetta quattro escursionisti sono stati sorpresi dalla tormenta senza avere l’adeguata attrezzatura

Si sono rifugiati nel bivacco invernale in attesa dei soccorsi

LECCO – Intervento per i tecnici del Soccorso Alpino, nel pomeriggio di oggi, lunedì. L’allarme è scattato poco prima delle 15 in vetta al Resegone, lanciato da quattro escursionisti, tutti studenti universitari (tre di 19 anni e uno di 22), impossibilitati ad intraprendere la discesa verso valle a causa di una tormenta e dell’attrezzatura inadeguata.

In loro soccorso si sono mobilitate tre squadre della Stazione di Lecco del Cnsas tra cui due sanitari, per un totale di dieci tecnici.

Come appreso i tre, stranieri ma residenti in Italia, hanno temporaneamente trovato riparo nel bivacco invernale del rifugio Azzoni, in attesa dei soccorritori. L’operazione, pur non implicando particolari difficoltà, ha comunque richiesto diverse ore di lavoro a causa del maltempo e si è conclusa poco prima delle 20.30. Tutti e quattro gli escursionisti sono illesi.