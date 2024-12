Forte vento: tetto di un condominio scoperchiato, Vigili del Fuoco a Dervio

L’allarme intorno alle ore 6 di questa mattina, venerdì

Tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del forte vento

DERVIO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella prima mattinata di oggi, venerdì 20 dicembre, a Dervio. L’allarme è scattato intorno alle 6 per il tetto di un condominio scoperchiato a causa del forte vento. I Vigili del Fuoco, sul posto con tre partenze (2 autopompe e un’autoscala), hanno lavorato per mettere in sicurezza il tetto.

Da questa mattina alle 6.30, poco dopo che il tetto è stato divelto, chiusa la SP72 e continua a permanere il divieto di passaggio a causa del forte vento che sta impedendo ai Vigili del Fuoco di intervenire per la messa in sicurezza dell’edificio. La provinciale resterà chiusa fino a che non finirà l’emergenza. Il Comune di Dervio è in contatto con la Prefettura e la Provincia per evitare che questa sera sia vietato il transito anche sulla SS36, soprattutto ai camion per i quali la deviazione in centro paese non sarebbe fattibile.

Sono stati numerosi gli interventi di soccorso a causa del forte vento che, dalla notte scorsa, sta sferzando il territorio. Circa 25 le chiamate di soccorso dalle ore 22 di ieri, giovedì. Dalle ore 00.00 le prime chiamate per danni causati dal forte vento hanno colpito la zona del centro Lago e le zone di Oggiono e Annone.

Il comando ha messo in campo 7 squadre per il taglio di alberi, tegole pericolanti e altri soccorsi tecnici. 18 sono stati gli interventi d’interesse rilevante su cui le squadre hanno lavorato, altrettante le chiamate gestite in collaborazione a enti d’appoggio.