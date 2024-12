Torre de Busi. Elisoccorso 51enne dopo una caduta

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 9.30 di questa mattina

Operazioni di soccorso concluse in codice giallo: l’uomo è stato trasportato in ospedale

TORRE DE BUSI – Un uomo di 51 anni è stato vittima di una caduta in una zona impervia a Colle di Sogno, nel comune di Torre de’ Busi. L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato poco prima delle 9.30. Il boscaiolo, secondo le prime informazioni, si sarebbe ferito riportando lesioni giudicate di media gravità, tanto da far scattare l’allerta in codice giallo.

Immediato è stato l’intervento dei soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’elisoccorso decollato dalla base di Como, l’ambulanza e i volontari del Soccorso Alpino della stazione Bione.

I soccorritori hanno raggiunto l’uomo, che è stato stabilizzato sul posto prima di essere trasportato in ospedale in codice giallo.