Turista disperso nel lago, proseguono le ricerche al largo di Colico

In azione un sottomarino a comando remoto che sta scandagliando i fondali antistanti la frazione di Olgiasca

Le ricerche del turista tedesco di 51 anni proseguono da quasi tre giorni

COLICO – Sono riprese questa mattina, giovedì, le operazioni di ricerca del turista tedesco di 51 anni disperso nelle acque del lago dopo essersi tuffato per aiutare il figlio dodicenne in difficoltà. E’ successo martedì, 23 luglio, al largo di Dongo. Mentre il ragazzino era stato recuperato da alcuni diportisti di passaggio, l’uomo non era più riemerso dal lago, facendo scattare l’allarme.

Da quasi tre giorni i soccorritori stanno scandagliando il tratto di lago tra Dongo e Colico: in posto la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco. I sommozzatori del nucleo regionale della Lombardia stanno attualmente procedendo con una ricerca di tipo strumentale per individuare il disperso.

Gli specialisti, dotati di un’apposita imbarcazione e di un R.O.V. (Remotely Operated Vehicle) – un sottomarino a comando remoto – stanno scandagliando i fondali del lago antistanti la frazione di Olgiasca. Questo speciale robot subacqueo è in grado di raggiungere notevoli profondità e attualmente sta operando a circa -120 metri dalla superficie, nella speranza di individuare la persona dispersa.

Seguono aggiornamenti