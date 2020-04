Dolore a Valmadrera, è morta la mamma del sindaco Rusconi

Lutto a Valmadrera per la scomparsa della madre del primo cittadino

Lo scorso novembre il sindaco aveva perso il padre, Angelo Rusconi

VALMADRERA – Sono giorni di grande tristezza a Valmadrera per le tante persone a cui la comunità ha dovuto dire addio. Il lutto colpisce direttamente il sindaco Antonio Rusconi a cui è venuta a mancare l’anziana madre, Maria.

Malata da tempo, era ospite alla casa di cura Opera Pia Magistris di Valmadrera dove, fino allo scorso autunno era ricoverato anche il marito Angelo, scomparso il 12 novembre.

“A poco meno di cento giorni dalla perdita del papà, il nostro sindaco Antonio Rusconi, perde anche la sua cara mamma Maria. La giunta tutta e il gruppo consiliare vuole esprimere il più sincero cordoglio per questo lutto che coinvolge il suo primo cittadino e ancora una volta, in questi tristi giorni, l’intera cittadinanza valmadrerese” scrivono da Progetto Valmadrera, lista alla guida dell’amministrazione comunale.

“Ricordiamo con grande affetto il suo modo di porsi schietto e cordiale, capace di interagire con le persone con eleganza e dolcezza -scrivono ancora – Lascia sicuramente un profondo vuoto nel cuore di chi ha avuto modo di conoscerla”.

Il cordoglio del comune

“I colleghi della Giunta e i dipendenti del Comune di Valmadrera esprimono la loro vicinanza al Sindaco nel tristissimo momento della morte della mamma, Maria, che avrebbe compiuto a breve 88 anni, scomparsa oggi pomeriggio. La perdita di un genitore, per quanto anziano e da tempo non in buone in condizioni di salute, lascia sempre smarriti , tanto più in un periodo come questo, nel quale le particolari circostanze che stiamo vivendo non consentono di accompagnare i nostri cari negli ultimi delicati momenti”.