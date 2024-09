Incidente con il parapendio sul Cornizzolo, morto 46enne

L’allarme è scattato oggi poco dopo le 18.30

Il corpo senza vita dell’uomo ritrovato in un canale sotto il Corno Birone

CESANA BRIANZA – Un uomo di 46 anni è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 3 settembre, in un incidente con il parapendio. L’allarme è scattato poco dopo le 18.30.

Stando a quanto appreso sembra che la persona sia decollata dal Cornizzolo quando forse a causa del brutto tempo avrebbe perso il controllo della vela, finendo in un canale poco sotto il Corno Birone. Il mancato rientro del 46enne è stato quindi prontamente segnalato ai soccorritori.

In posto si è portato l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che ha sbarcato una squadra di pompieri i quali sono riusciti ad individuare il corpo, purtroppo senza vita, del 46enne. In volo anche l’elisoccorso del 118. Il recupero della salma è in corso.

Allertata anche una squadra del Soccorso Alpino stazione Triangolo Lariano, pronta a partire in caso di necessità da Scarenna (Canzo).