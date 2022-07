Lo schianto questa notte intorno alle 4

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per estrarre due ragazzi rimasti incastrati

VALMADRERA – Incidente nella notte a Valmadrera lungo la Rocca di Parè (Sp583). Coinvolta un’auto con a bordo tre giovani di 20, 21 e 24 anni che per motivi da chiarire è uscita di strada. E’ successo intorno alle 4.

Sul posto in codice giallo si sono portati i soccorritori, due ambulanze della Croce San Nicolò e della Croce Rossa di Lecco, l’automedica e i Vigili del Fuoco di Lecco e Valmadrera.

Due dei tre giovani a bordo sono rimasti incastrati nel veicolo e sono stati estratti dai pompieri in collaborazione con i sanitari che hanno poi trasportato i feriti in ospedale a Lecco in codice giallo.