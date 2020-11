Malgrate, albero in acqua: sommozzatori al lavoro per il ‘taglio’

Intervento dei vigili del fuoco sul lungo lago a Malgrate

Albero in acqua, tagliato per sicurezza dai sommozzatori

MALGRATE – ‘Taglio’ in acqua per i Vigili del Fuoco intervenuti anche con il nucleo sommozzatori per rimuovere la carcassa di un albero nel lago in prossimità del lungolago d Malgrate.

L’arbusto in questione poteva risultare un pericolo alla navigazione se avesse preso il largo, così i pompieri lo hanno tagliato con una motosega per rimuoverlo con più facilità.

I sommozzatori, già impegnati in provincia per un’altra operazione di soccorso, sono stati chiamati a supportare in acqua i colleghi del comando del Bione.

(Foto e video: Roberto Bonacina)

IL VIDEO

GALLERIA FOTOGRAFICA