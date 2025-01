Valmadrera. Infortunio in piscina, 74enne soccorsa dai Vigili del Fuoco

L’intervento di soccorso è durato circa un’ora

La donna è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo

VALMADRERA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti da Valmadrera e da Lecco per soccorrere una donna che si è infortunata mentre era in piscina. L’incidente è avvenuto a Valmadrera, in una struttura di viale Promessi Sposi, intorno alle ore 9.30 di oggi, venerdì 10 gennaio.

Una volta in acqua i Vigili del Fuoco hanno immobilizzato la persona tramite barella spinale per poi affidarla alle cure dei sanitari. Sul posto l’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco che ha trasportato la 74enne all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). L’intervento è durato circa un’ora.