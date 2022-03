Valmadrera, proseguono senza sosta le ricerche dell’anziano disperso

Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco impegnati dalla scorsa notte

Nessuna traccia al momento dell’uomo, classe 1934, residente nel Milanese

VALMADRERA – Al momento non hanno dato alcun esito le ricerche, partite la notte scorsa, dell’anziano disperso sui monti sopra Valmadrera. In campo Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, oltre a due elicotteri, ma non sembra esserci traccia del milanese, classe 1934, , che ieri non ha più rientrato dopo un’escursione in zona. Alle ore 16 le ricerche sono ancora in corso.