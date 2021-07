L’elicottero dei pompieri interviene all’Alpe Giumello

Recuperato un escursionista in difficoltà

CASARGO – Intervento dei Vigili del Fuoco in mattinata all’Alpe Giumello tramite il vf Drago dell’elinucleo di Varese ed una squadra da terra da Bellano per recuperare una persona in difficoltà in zona impervia. L’uomo, che aveva una ferita alla testa, è stato affidato alle cure dei sanitari.