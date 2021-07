Auto si ribalta alla Culmine, una ‘fuori strada’ a Balisio

Incidenti sulle strade della Valsassina, a Moggio una vettura si ribalta

Ferita la donna a bordo. Un sinistro anche sulla provinciale a Balisio di Ballabio

MoGGIO / BALLABIO – Soccorritori al lavoro nel pomeriggio di domenica in Valsassina per un incidente stradale che si è verificato nella zona della Culmine di San Pietro nel territorio di Moggio.

Un’auto, per cause da chiarire, si è ribaltata. Ferita la donna a bordo della vettura, una 54enne che è stata soccorsa dal personale sanitario e dei Vigili del Fuoco che si sono occupati anche di riportare la vettura con le ruote sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30. La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale.

Circa un’ora prima, lungo la provinciale a Balisio, nel territorio di Ballabio, una vettura è finita nel fossato a lato della strada. In questo caso non si registrerebbero feriti, è stato però necessario l’invio di un mezzo del soccorso stradale per recuperare il veicolo.