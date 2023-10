Barzio. Arrampicatori bloccati sullo Zucco Angelone, interviene il Soccorso Alpino

Due giovani incrodati lungo la via Anabasi

Sul posto, insieme ai tecnici della Stazione Valsassina Valvarrone, anche l’elicottero da Bergamo

BARZIO – Soccorso Alpino in azione circa un’ora fa per due ragazzi rimasti bloccati sullo Zucco Angelone, a Barzio. I giovani stavano arrampicando lungo la via Anabasi.

Poi qualcosa non dev’essere andato per il verso giusto perché è arrivata l’allerta al Cnsas XIX Delegazione Lariana. In volo, oltre al Soccorso Alpino – Stazione Valsassina Valvarrone, anche l’elicottero da Bergamo che ha recuperato i giovani bloccati in parete. Alla piazzola in località Fornace, sempre a Barzio, rimasti i tecnici pronti a intervenire in caso di necessità.